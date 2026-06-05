Sei località della Sardegna hanno ottenuto le Cinque Vele 2026, riconoscimento assegnato alle mete turistiche più apprezzate. Le località premiate si trovano lungo la costa orientale e meridionale dell’isola. La Puglia e la Toscana hanno registrato successi in altre aree, con alcune località che hanno ricevuto riconoscimenti secondari. La premiazione si basa su valutazioni di qualità delle strutture e servizi offerti ai visitatori.

Quali sono le sei località sarde che hanno vinto le Cinque Vele?. Dove si concentrano i successi della Puglia e della Toscana?. Quali laghi del Nord Italia raggiungono il massimo riconoscimento ambientale?. Come faranno queste mete a gestire l'aumento del turismo?.? In Breve Puglia segue la Sardegna con cinque località premiate tra Salento e Gargano.. Toscana e Campania vantano rispettivamente quattro e tre località premiate.. Trentino-Alto Adige guida il settore laghi con tre siti eccellenti.. Liguria e Basilicata registrano un riconoscimento ciascuna con Cinque Terre e Maratea.. La Sardegna guida la classifica delle località marine più belle nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna regina del mare: 6 località vincono le Cinque Vele 2026

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