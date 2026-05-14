Da Venezia a Genova, la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour prende il via il 4 giugno e si concluderà il 12 luglio. La competizione coinvolge giovani e si svolge lungo le coste italiane, con tappe principali nel Veneto e in Liguria. La manifestazione, che si svolge ogni anno, prevede diverse attività e eventi legati al mare e alla promozione della cultura marinara.

E' stata presentata a Genova la sesta edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026”, manifestazione che promuove valori e brand della Marina Militare unendo sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. L’evento si è svolto a bordo della Nave scuola della Marina militare ormeggiata al Porto Antico con il Villaggio IN Italia, in partenza per il Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026. A spiegare come si articolare la competizione ci hanno pensato il sottosegretario di Stato alla Difesa senatrice Isabella Rauti, il...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Da Venezia a Genova, la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour scalda le vele, al centro i giovani e il mare

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Si è svolta a #Genova, a bordo di #NaveVespucci, la conferenza stampa di presentazione della 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Giro dell’Italia a vela, organizzato da Difesa Servizi e SSI Sports & Events. Dal 4 giugno al 12 luglio 2026 il To x.com

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