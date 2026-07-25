Le qualifiche del GP Ungheria 2026 sono programmate per le 16:00 di sabato 25 luglio. La sessione definirà la posizione di partenza di una gara su un circuito stretto e con pochi punti di sorpasso. Partire in pole position può favorire notevolmente le possibilità di vittoria, viste le caratteristiche del tracciato. Mercedes e Ferrari si preparano a sfidarsi per ottenere la miglior posizione possibile, consapevoli che ogni secondo e ogni posizione contano nel contesto di questa gara.

Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 si disputeranno dalle ore 16:00 di sabato 25 luglio. La sessione servirà a stabilire la griglia di partenza di una gara in cui, per la natura del tracciato angusto e con pochissimi punti di sorpasso, la posizione occupata sullo schieramento è giocoforza cruciale nell’economia del GP domenicale. Oppure no? Ebbene, guardando alla storia del palcoscenico magiaro ci si renderà conto di come il 40% delle vittorie siano state appannaggio del poleman e il 60% delle stesse siano state preda di un pilota qualificatosi in prima fila. Tuttavia, sono dati così differenti da quelli di altri autodromi?... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, GP Ungheria 2026. Mercedes e Ferrari pronte a sfidarsi in qualifica. Però partire davanti è ancora così fondamentale all’Hungaroring?

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