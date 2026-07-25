Gp d' Ungheria pole a Lando Norris Beffate le Ferrari
Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, superando le Ferrari. La sessione di qualifiche si è conclusa con Norris primo, mentre le Ferrari non sono riuscite a qualificarsi tra i primi. La gara si terrà domenica, con Norris in testa alla griglia di partenza. La posizione di partenza non è stata influenzata da penalità o altri eventi durante le qualifiche.
AGI - Lando Norris beffa le Ferrari e partirà domenica davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17esima pole in carriera, la prima stagionale: 1'17"207 il crono che permette al pilota della McLaren di mettersi alle spalle le due Rosse. Con Lewis Hamilton l'ultima volta in pole proprio sul circuito magiaro nel 2023, il britannico si vede strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi. Scatterà dalla seconda fila con l'altra Ferrari Charles Leclerc, terzo a 0"238, affiancato da Andrea Kimi Antonelli (+0"272), che limita i danni e si prende la quarta posizione. 🔗 Leggi su Agi.it
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