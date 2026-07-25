Gp d' Ungheria pole a Lando Norris Beffate le Ferrari

Notizia in breve

Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, superando le Ferrari. La sessione di qualifiche si è conclusa con Norris primo, mentre le Ferrari non sono riuscite a qualificarsi tra i primi. La gara si terrà domenica, con Norris in testa alla griglia di partenza. La posizione di partenza non è stata influenzata da penalità o altri eventi durante le qualifiche.