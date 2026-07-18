Un uomo si è immerso nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà ma non è più riemerso. Le ricerche sono in corso sui fondali e nell’area della spiaggia Giamaica, molto frequentata. L’intervento di soccorso è stato immediato, ma non si sono trovate tracce dell’uomo. Sul posto sono intervenute forze di soccorso, con operazioni di ricerca in corso nel bacino d’acqua.

SIRMIONE - Si tuffa nel lago di Garda salvare un bambino che si trovava in difficoltà ma non riemerge: è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, a Sirmione dove è scattata una vasta operazione di ricerche nel bacino d'acqua vicino alla spiaggia Giamaica, una delle località più frequentate della penisola. La ricostruzione Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe lanciato in acqua nel tentativo di prestare soccorso al minorenne. Dopo il tuffo, però, di lui si sono perse le tracce e non è più riemerso. Portato in salvo, invece, il bambino che rischiava di annegare. I soccorsi Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e il personale del 118. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino che annega ma non riemerge più. Ricerche in corso anche sui fondali

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