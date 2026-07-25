Un turista olandese ha tentato di salvare il figlio di 16 anni nel lago di Como, ma non è riemerso. L’uomo si era immerso in acqua con il ragazzo, che avrebbe iniziato ad avere difficoltà. Il padre ha cercato di aiutarlo, ma non è più tornato a riva. Sono in corso le ricerche per ritrovare il turista scomparso. Le operazioni coinvolgono squadre di soccorso e sommozzatori.

L’uomo aveva deciso di tuffarsi in acqua con il figlio di 16 anni. Il giovane avrebbe poi iniziato ad avere difficoltà e il padre avrebbe cercato di aiutarlo. L’adolescente è riuscito a salvarsi grazie all’intervento di un’altra persona ma purtroppo il padre non è più riemerso Un altro dramma si è verificato nelle acque del lago di Como. All’altezza di Menaggio, in mattinata, quella che doveva essere una giornata rilassante si è tramutata in tragedia. Un turista olandese aveva deciso di noleggiare un’imbarcazione per passare la mattinata in compagnia dei tre figli.L’uomo e suo figlio di 16 anni hanno deciso di tuffarsi in acqua. In quel momento però il giovane ha iniziato ad avere difficoltà a nuotare e il papà ha tentato di aiutarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Lago di Como, turista olandese cerca di salvare il figlio ma non riemerge: ricerche in corso

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Lago di Como, turista olandese si tuffa per salvare il figlio in difficoltà e annega: in corso le ricercheUn turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como per aiutare il figlio in difficoltà e non è più riemerso.

Si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio in difficoltà, disperso un turista olandese. Ricerche in corsoUn turista olandese si è tuffato nel lago di Como alle 12:30 per soccorrere uno dei figli in difficoltà.

Temi più discussi: Turista si tuffa con uno dei tre figli nel lago di Como e non riemerge; Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como; Bimba di 10 anni si tuffa nel lago e non riemerge: era con i genitori; Como, bimba di 9 anni inghiottita dal lago. È un tratto maledetto.

Lago di #Como, disperso un turista olandese: si sarebbe tuffato per salvare il figlio 16enne ma non è riemerso. Le ricerche sono sono tuttora in corso, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, della Guardia costiera e dei carabinieri di Menaggio buff.ly/zfU5G6 x.com

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