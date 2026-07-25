Lago di Como turista olandese cerca di salvare il figlio ma non riemerge | ricerche in corso

Da ildifforme.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista olandese ha tentato di salvare il figlio di 16 anni nel lago di Como, ma non è riemerso. L’uomo si era immerso in acqua con il ragazzo, che avrebbe iniziato ad avere difficoltà. Il padre ha cercato di aiutarlo, ma non è più tornato a riva. Sono in corso le ricerche per ritrovare il turista scomparso. Le operazioni coinvolgono squadre di soccorso e sommozzatori.

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L’uomo aveva deciso di tuffarsi in acqua con il figlio di 16 anni. Il giovane avrebbe poi iniziato ad avere difficoltà e il padre avrebbe cercato di aiutarlo. L’adolescente è riuscito a salvarsi grazie all’intervento di un’altra persona ma purtroppo il padre non è più riemerso Un altro dramma si è verificato nelle acque del lago di Como. All’altezza di Menaggio, in mattinata, quella che doveva essere una giornata rilassante si è tramutata in tragedia. Un turista olandese aveva deciso di noleggiare un’imbarcazione per passare la mattinata in compagnia dei tre figli.L’uomo e suo figlio di 16 anni hanno deciso di tuffarsi in acqua. In quel momento però il giovane ha iniziato ad avere difficoltà a nuotare e il papà ha tentato di aiutarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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