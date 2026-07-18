Un uomo si è tuffato nel Lago di Garda per aiutare un bambino in difficoltà e non è più riemerso. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso nella zona di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità dell’uomo. Le forze di soccorso stanno perlustrando l’area per rintracciare la persona dispersa.

Ore di apprensione a Sirmione, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, dove sono in corso le ricerche di un uomo scomparso dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino in difficoltà. L'allarme è scattato nel pomeriggio del 18 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo disperso avrebbe 29 anni e sarebbe un dipendente di un noleggio barche. Il bambino soccorso, invece, è stato tratto in salvo., A quanto si apprende, un gruppo di turisti inglesi aveva noleggiato una barca sul lago. L'uomo, improvvisamente accortosi che un bambino finito in acqua si trovava in difficoltà, si sarebbe lanciato nel tentativo di prestargli soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lago di Garda, si tuffa per aiutare un bambino ma non riemerge: ricerche in corso

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