Un turista olandese di 45 anni si è immerso nel lago di Como per salvare il figlio di 16 anni, rimasto in acqua. Dopo averlo estratto, l’uomo non è più riemerso e risulta disperso da mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di soccorso, ma le ricerche continuano. La vittima e il figlio si trovavano su un’imbarcazione al momento dell’incidente.

Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio 16enne ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 circa. È accaduto all'altezza del Comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118., La famiglia olandese - papà e tre figli - aveva preso a noleggio una barca per godersi una mattinata sulle acque del lago di Como. Dopo qualche tempo, il figlio 16enne avrebbe deciso di tuffarsi in acqua, probabilmente per rinfrescarsi. Non sapeva però che, proprio in quel punto, c'erano forti correnti e la profondità del lago passava rapidamente da 25 a oltre 100 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Lago di Como, salva il figlio 16enne dalla corrente ma si inabissa: disperso turista olandese

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Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

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