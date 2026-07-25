L'agente di Thiago Motta | Non siamo mai stati contattati dall'Italia sarebbe stato un onore

L'agente di Thiago Motta ha dichiarato che non ci sono stati contatti tra il tecnico e la federazione italiana. Ha aggiunto che sarebbe stato un onore ricevere una proposta, ma al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali. La notizia viene confermata da Canovi, che ha escluso qualsiasi trattativa in corso o avviata con la nazionale.

L'agente di Thiago Motta, Alessandro Canovi, ha smentito a Fanpage qualsiasi contatto tra la Nazionale Italiana e il tecnico ex Juventus per il ruolo di nuovo Ct degli azzurri: "Sarebbe stato un onore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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