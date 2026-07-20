Domenico Iannacone smentisce l'ipotesi Chi l'ha visto? | Senza fondamento Mai stati contatti

Domenico Iannacone ha dichiarato che l'ipotesi di una sua possibile conduzione di Chi l'ha visto? è priva di fondamento. Ha precisato di non aver mai avuto contatti con i responsabili del programma e di non essere stato coinvolto in discussioni o trattative di alcun tipo riguardo a questa possibilità. La sua posizione è chiara e si basa sulla mancanza di qualsiasi rapporto o comunicazione con gli organizzatori del format.

Domenico Iannacone respinge l'ipotesi Chi l'ha visto?, avanzata da Carlo Freccero e in merito a una possibile conduzione dichiara di non aver mai avuto contatti. Sul suo programma, Che ci faccio qui, si dice contento per i risultati ma chiede continuità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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