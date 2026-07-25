L’accordo Meloni-Schlein sull’AI ridà dignità alla politica Scrive Palmieri

Notizia in breve

L’accordo tra i leader di maggioranza e opposizione sull’intelligenza artificiale generativa prevede norme condivise per regolamentare lo sviluppo e l’uso della tecnologia. La proposta mira a stabilire limiti chiari e responsabilità, con un’intesa raggiunta dopo settimane di negoziati. Non è ancora chiaro come verranno applicate le nuove regole, né quando entreranno in vigore. L’accordo è stato annunciato in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica sull’uso dell’IA.