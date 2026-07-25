L’accordo Meloni-Schlein sull’AI ridà dignità alla politica Scrive Palmieri
L’accordo tra i leader di maggioranza e opposizione sull’intelligenza artificiale generativa prevede norme condivise per regolamentare lo sviluppo e l’uso della tecnologia. La proposta mira a stabilire limiti chiari e responsabilità, con un’intesa raggiunta dopo settimane di negoziati. Non è ancora chiaro come verranno applicate le nuove regole, né quando entreranno in vigore. L’accordo è stato annunciato in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica sull’uso dell’IA.
Un tempo dicevamo: “Non ci credo neanche se lo vedo”. Oggi, nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, siamo costretti a dire “Non ci credo anche se lo vedo.” In un’epoca in cui possiamo usare la tecnologia per falsificare volti, voci, gesti, la cautela è un obbligo e un dovere per ciascuno di noi, soprattutto nell’anno delle elezioni politiche. In questo contesto, l’adesione di Giorgia Meloni alla proposta di Elly Schlein di non utilizzare deepfake generati con intelligenza artificiale nella campagna elettorale è un segnale forte e rilevante. La politica, almeno per quanto riguarda la leadership delle due principali forze politiche, sceglie di non falsificare se stessa, in un’era in cui la competizione democratica si gioca anche sul terreno della possibile manipolazione digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net
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