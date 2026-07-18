Il sindaco di Bagnolo Mella ha scritto alla Premier Meloni, accusando una deputata di Forza Italia di condurre una guerriglia politica e non di fare opposizione. La missiva si inserisce nel tentativo di ricucire le tensioni tra maggioranza e opposizione nel Comune. Oltre alle questioni internazionali, la premier deve ora affrontare anche questa delicata situazione locale.

Oltre ai vari dossier internazionali, la premier Giorgia Meloni è chiamata a un ulteriore sforzo diplomatico: riappacificare maggioranza e opposizione nel Comune di Bagnolo Mella. Il 16 luglio il sindaco del paese, Stefano Godizzi, ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio una lettera per lamentarsi della condotta della deputata di Fratelli d’Italia Cristina Almici (consigliere di opposizione nel Comune) e per chiedere se Meloni «dalla importante posizione istituzionale riuscisse a rendere il clima di Bagnolo Mella meno turbolento ed avvelenato. Credo che la comunità tutta le sarebbe grata». Il primo cittadino di centrosinistra ha... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Bagnolo Mella, il sindaco progressista scrive alla Premier Meloni: «La deputata Almici (FdI) non fa opposizione ma guerriglia politica»

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