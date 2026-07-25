L’autopsia su Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna, si è conclusa e i risultati sono stati annunciati da un avvocato. La morte è avvenuta dopo un intervento delle forze dell’ordine e del personale di soccorso. Non sono stati ancora diffusi dettagli specifici sui risultati dell’esame. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. La famiglia del 42enne ha richiesto chiarimenti sulla dinamica dei fatti.

I primi esiti dell’ autopsia di Abderrahim Fakir riaccendono l’attenzione sulla morte del 42enne, avvenuta domenica a Bologna dopo l’intervento delle forze dell’ordine e del personale di soccorso. L’esame disposto dalla Procura di Bologna, eseguito all’ospedale Sant’Orsola, avrebbe riscontrato una rilevante presenza di sangue nei polmoni. Il dato, secondo le prime valutazioni medico-legali, è in linea con quanto sarebbe già emerso dalla Tac effettuata prima dell’esame autoptico. Gli accertamenti dovranno ora stabilire con precisione l’origine dell’emorragia e chiarire se essa abbia avuto un ruolo diretto nel decesso di Fakir. Autopsia di Fakir, cosa indicano i primi riscontri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La verità sulla morte di Fakir”. Conclusa l’autopsia, l’annuncio dell’avvocato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sangue nei polmoni, segni di schiacciamento e tracce di cocaina: prime verità sulla morte di Fakir da autopsia e TacL’autopsia su Fakir ha rivelato sangue nei polmoni, segni di schiacciamento e tracce di cocaina.

Fakir, domani autopsia e prime verità. Ausl: “False ricostruzioni sulla mancanza dell’automedica”Domani verrà eseguita l’autopsia sul corpo di un uomo deceduto durante un intervento di polizia.

Temi più discussi: Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'; L’autopsia di Fakir: Sangue nei polmoni e segni di schiacciamento; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Fakir morto al Pilastro: tutte le immagini al vaglio degli inquirenti.

Fakir, botte o infarto: le ipotesi sulla morte. Gli agenti nel video: Ma sta respirando? Sarà l’autopsia a fornire elementi utili a ricostruire la verità sul decesso dell’uomo. @VinzBis @pipitone87 x.com

'La morte di Fakir un crimine contro l'umanità', dal Marocco la moglie chiede giustizia reddit

Fakir, prime verità sulla morte: asfissiato dal sangue nei polmoni. L’ipotesi della compressioneBologna, l’avvocato dei poliziotti: Nessuna frattura. Quello della vittima:chiari segni di soffocamento traumatico. Era in cura, atteso in un centro ... bologna.repubblica.it

Morte di Fakir, l'autopsia conferma quanto emerso dalla Tac: cosa è stato accertatoMorte di Fakir: confermati sangue nei polmoni e vie aeree ostruite, resta da accertare l'origine dell'emorragia. Entro 90 giorni gli esiti. notizie.it