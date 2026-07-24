L’autopsia su Fakir ha rivelato sangue nei polmoni, segni di schiacciamento e tracce di cocaina. Il procedimento, durato quasi sei ore, è stato definito molto complesso dai periti. La relazione ha evidenziato anche fratture e danni alle vie respiratorie, senza ancora chiarire le cause esatte della morte. La Tac ha confermato alcune di queste ipotesi, ma non ha fornito elementi definitivi. Il risultato degli esami sarà analizzato nelle prossime settimane.

Bologna, 24 luglio 2026 – Un esame “molto complesso”. È questo il postulato condiviso dal pool di periti che alle 17 del 24 luglio ha concluso dopo quasi sei ore l’autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto al Pilastro di Bologna domenica scorsa. Un esame a seguito del quale l’ipotesi preminente degli esperti incaricati dalla procura e dalle parti sarebbe una crisi respiratoria e conseguente asfissia, come più probabile causa di morte. Che cosa tuttavia abbia provocato tale circostanza e in quale fase dell’intervento sia sopravvenuta, sarà chiarito solo al deposito della relazione definitiva da parte del pool di esperti della procura. Novanta giorni il termine fissato perla consegna dei risultati che diraderanno del tutto la nebbia di dubbi intorno alla tragedia di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sangue nei polmoni, segni di schiacciamento e tracce di cocaina: prime verità sulla morte di Fakir da autopsia e Tac

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