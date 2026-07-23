Domani verrà eseguita l’autopsia sul corpo di un uomo deceduto durante un intervento di polizia. Le autorità sanitarie hanno smentito le ricostruzioni che indicavano l’assenza di un’auto medica sul luogo. Nel frattempo, i legali delle parti coinvolte discutono sulla registrazione della bodycam di un agente e sui contatti tra agenti e la vittima prima dell’immobilizzazione. La vicenda riguarda un episodio in cui l’uomo è stato fermato e immobilizzato dai poliziotti.

I legali dei poliziotti e della famiglia dibattono sulla registrazione della bodycam di un poliziotto e sul contatto fra gli agenti e il 42enne prima che fosse immobilizzato a terra. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Fakir, domani autopsia e prime verità. Ausl: “False ricostruzioni sulla mancanza dell’automedica”

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