La truffa su WhatsApp | rubati soldi a una donna arrestato finto carabiniere

Un uomo ha chiamato una donna fingendosi un carabiniere, convincendola a trasferire denaro. La vittima ha consegnato la somma richiesta, credendo di agire per conto delle forze dell’ordine. Poco dopo, gli investigatori hanno arrestato un uomo che si spacciava per un militare, trovandolo in possesso di strumenti utilizzati per le truffe. La vicenda si è svolta nel territorio pistoiese.

Quarrata (Pistoia), 25 luglio 2026 – La truffa del ‘falso carabiniere’ mostra un’evoluzione tecnologica sul territorio pistoiese. É quanto successo a Quarrata dove una 77enne è stata vittima di un raggiro terminato con l’arresto dell’autore del furto (un 37enne campano con precedenti di polizia) e che ha evidenziato una nuova modalità operativa da parte dei truffatori. Per la prima volta nel pistoiese i malviventi non si sono limitati al contatto telefonico sul telefono fisso, ma hanno utilizzato WhatsApp per spingere la vittima a fidarsi. Come funziona la truffa su WhatsApp. La tecnica consiste nel recuperare dal web l’immagine di una persona in divisa – nel caso quarratino la foto di un maresciallo – e impostarla come profilo sull’applicazione di messaggistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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