truffa del finto carabiniere rubati i gioielli di una vita

Notizia in breve

Una donna di 78 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena, ha subito il furto dei gioielli di famiglia durante una truffa. Inizialmente aveva diffidato un uomo che si era spacciato per un carabiniere, rifiutando di aprire la porta. Tuttavia, poco dopo, l’uomo è tornato fingendosi un ufficiale reale e, con un pretesto, è entrato nell’abitazione. Dopo aver distratto l’anziana, i malviventi hanno rubato i gioielli custoditi in casa.