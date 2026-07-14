Truffa del finto carabiniere Rubati i gioielli di una vita
Una donna di 78 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena, ha subito il furto dei gioielli di famiglia durante una truffa. Inizialmente aveva diffidato un uomo che si era spacciato per un carabiniere, rifiutando di aprire la porta. Tuttavia, poco dopo, l’uomo è tornato fingendosi un ufficiale reale e, con un pretesto, è entrato nell’abitazione. Dopo aver distratto l’anziana, i malviventi hanno rubato i gioielli custoditi in casa.
L’anziana diffida, ma cade nel tranello del falso carabiniere: rubati i gioielli di una vita. Vittima del raggiro una 78enne faentina che era riuscita a resistere ai primi tentativi di convincerla, ma alla fine è caduta vittima di una truffa studiata fin nei minimi dettagli. Un raggiro che le è costato tutti i gioielli di famiglia, oggetti dal valore economico ma soprattutto affettivo, custoditi per una vita. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in una delle zone residenziali di Faenza. Tutto è iniziato con una telefonata sul telefono fisso dell’abitazione della donna. Dall’altra parte della cornetta un uomo, qualificatosi come carabiniere, ha raccontato all’anziana che la sua auto (di cui conoscevano anche la targa) risultava coinvolta in una rapina in cui erano stati sottratti alcuni monili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due
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