Con la truffa del finto carabiniere rubano due chili d'oro e soldi in casa di una ultraottantenne a Sorrento

Nella serata del 5 maggio, un uomo si è presentato presso l’abitazione di un’ottantenne a Sorrento fingendosi un carabiniere, riuscendo a sottrarre circa due chili di oro e denaro contante. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini immediatamente dopo il furto e sono riuscite a identificare e arrestare il presunto responsabile. Complessivamente, il bottino stimato si aggira intorno ai 200.000 euro.

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