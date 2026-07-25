la strategia del governo sul caro benzina

Il governo ha annunciato una strategia per affrontare il caro-benzina, ma le tensioni internazionali continuano a influenzare i mercati. La situazione con gli Stati Uniti e l’Iran si aggrava, causando oscillazioni in Borsa e un calo dei prezzi dell’energia, che tuttavia non si traduce in una diminuzione dei costi per i consumatori. Le previsioni indicano che la crisi potrebbe protrarsi nel tempo, con effetti ancora da valutare sul mercato energetico.

Niente da fare, il ciclone Trump non molla di intensità e la faccenda si complica. La guerra in Iran rischia di cronicizzarsi e gli effetti già li vediamo: la Borsa è in altalena con proiezioni nettamente ribassiste, il costo dell’energia non accenna a diminuire e anche qui le previsioni non sono ottimistiche. Le opposizioni incalzano il governo come se Palazzo Chigi avesse il potere di intervenire per mettere fine alle ostilità. Propaganda, pura propaganda: siamo messi come tutti gli altri paesi, osservatori impotenti. Anzi, se prendiamo il prezzo della benzina alla pompa scopriamo che in Europa Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia sono messi peggio, segno che il problema non è dovuto a fattori interni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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CARO CARBURANTI: Intervento tardivo, di solo pochi centesimi. Nessuna strategia del Governo Meloni

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