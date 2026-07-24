Carburanti governo al lavoro sul caro-benzina Vertice a Palazzo Chigi ipotesi accise mobili

Da ilmattino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al vertice a Palazzo Chigi, il governo sta valutando di introdurre accise mobili per ridurre il prezzo della benzina. I costi dei carburanti continuano a salire, e si cercano soluzioni per contenere gli aumenti. La proposta prevede di modificare le accise in base alle fluttuazioni del mercato, con l’obiettivo di alleggerire il peso sui consumatori. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si lavora per trovare misure efficaci.

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I prezzi dei carburanti non si fermano, e il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro oggi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano fonti, la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo «sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili» ed altri incontri sono previsti nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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