carburanti governo al lavoro sul caro benzina vertice a palazzo chigi ipotesi accise mobili

Notizia in breve

Al vertice a Palazzo Chigi, il governo sta valutando di introdurre accise mobili per ridurre il prezzo della benzina. I costi dei carburanti continuano a salire, e si cercano soluzioni per contenere gli aumenti. La proposta prevede di modificare le accise in base alle fluttuazioni del mercato, con l’obiettivo di alleggerire il peso sui consumatori. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si lavora per trovare misure efficaci.