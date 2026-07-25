La skincare si fa piccola e comoda | i kit travel size da mettere in valigia e portare ovunque

Da dilei.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le vacanze, le persone preferiscono kit di skincare in formato travel size da inserire in valigia. Questi prodotti, più piccoli e pratici, sono scelti per la loro comodità e facilità di trasporto. La tendenza si diffonde tra chi desidera portare con sé tutto il necessario senza ingombro. La scelta di confezioni compatte permette di risparmiare spazio e di rispettare le restrizioni sui liquidi in cabina. La preparazione della valigia si semplifica con questi kit pratici.

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Le vacanze sono il periodo dell’anno più atteso. Meno atteso, anzi più temuto è il momento in cui dobbiamo dedicarci alla valigia, che diciamoci la verità spesso rimandiamo fino a quando non abbiamo più alternative. Non ha importanza il mezzo con cui raggiungiamo il luogo di villeggiatura, a prescindere se partiamo con la macchina, l’aereo o il treno la cosa importante è organizzare il bagaglio con l’indispensabile: non parliamo solo di vestiti, ma di prodotti per il beauty. La skincare, infatti non va in vacanza, al contrario è proprio durante il periodo delle ferie che non dobbiamo tralasciare la cura della pelle e dei capelli. Questo è il periodo in cui la chioma o la cute sono sottoposte a stress continui a causa del sole, degli sbalzi termici e dell’aria secca tipica dei mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Dilei.it

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