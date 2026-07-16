I 9 must-have da portare in vacanza che non avremmo mai pensato di mettere in valigia fino all' estate scorsa E invece…

Quest'estate, nove oggetti sono diventati essenziali in valigia, anche se fino a poco tempo fa erano inaspettati. Con l'aumento delle temperature e il cambiamento climatico, le preferenze di viaggio si sono evolute, portando con sé nuovi trend. Oltre alle classiche infradito e abiti di lino, sono stati inseriti articoli che prima non si consideravano necessari. La lista di ciò che si porta in vacanza si è ampliata, riflettendo le mutate esigenze di comfort e stile.

Se da una parte, complici le ondate di caldo e il surriscaldamento globale, non bastano più semplici infradito e abiti di lino, i trend del momento impongono oggetti e indumenti che un tempo non avremmo mai pensato di sfoggiare. Tanto più di rendere parte del bagaglio estivo. Ma, that's fashion (e il cambiamento climatico). Quindi, abbiamo passato in rassegna gli unconventional che rivoluzionano l'outfit estate 2026 e a cui, probabilmente, non avremmo mai considerato fino allo scorso anno. Per chi ama viaggiare leggero, comodo, fresco, ma senza rinunciare a essere sul pezzo con i dettagli giusti. Un tempo considerato «da nonna», oggi il ventaglio è il vero accessorio it dell'estate 2026 amato da ogni generazione, trasformato da semplice strumento anti-afa a elemento centrale del look di tendenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Packing for 2 Kids Made EASY | Must-Have Family Vacation Essentials & ALL the Tips

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