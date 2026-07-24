Sì, la soluzione potrebbe essere quella di travasare prodotti in contenitori dedicati ma, diciamoci la verità, la vera vacanza parte già dall'organizzazione: gli abiti, le scarpe, le borse, gli accessori e, ovviamente, anche il beauty. Oggi, tra kit già pronti per una beauty routine completa e protezioni solari in formato XXS, c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'unica cosa da tenre a mente è una sola: non rinunciare alla qualità, mai. Pelle e capelli, infatti, hanno bisogno ci una cura ancor più attenta e mirata quando siamo in viaggio. Ecco, allora, quali sono i migliori kit da non lasciarsi scappare e perfetti per tutte le occasioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Travel size, i kit beauty per partire in vacanza per l'estate 2026

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La nuova ossessione beauty dell’estate? Sembrare appena tornati dalle vacanze (anche senza partire)Una nuova tendenza estiva punta a sembrare appena tornati dalle vacanze, anche senza aver viaggiato.

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