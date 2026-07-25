La sinistra di lotta riconvoca la piazza dopo il sacco di Bologna | Resistere

Diverse organizzazioni di sinistra si sono riunite di nuovo in piazza dopo gli scontri avvenuti a Bologna, chiamando a resistere. La manifestazione ha visto la partecipazione di sigle come l’Anpi e la Cgil, che hanno riproposto il loro appello senza distanziarsi dai gruppi coinvolti nei disordini e senza esprimere solidarietà per gli agenti feriti durante gli incidenti. La mobilitazione si è svolta senza che venissero prese posizioni ufficiali contro le violenze.

Un’accozzaglia di sigle, dall’Anpi alla Cgil, torna a manifestare. Senza prendere le distanze dai violenti ed evitando di solidarizzare con i 70 agenti feriti. Il nemico? I decreti Sicurezza e le istruttorie di Stato. Kelany (Fdi) accusa: «Estremisti fatti entrare alla Camera». Prisco (Viminale): «Centri sociali e maranza uniti negli scontri». «Tutta la Bologna democratica auspica che sia fatta giustizia e verità sulla morte di Abderrahim Fakir». Con queste parole sindacati, associazioni e «movimenti della società civile» hanno annunciato che scenderanno nuovamente in piazza, rivendicando il diritto alla mobilitazione. In prossimità... 🔗 Leggi su Laverita.info

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