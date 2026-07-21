Dopo gli scontri a Bologna, un generale ha affermato che la violenza è sempre a sinistra, rilanciando la polemica politica. Ha inoltre fatto riferimento a dichiarazioni attribuite a un assessore del PD e ha criticato le reazioni alle sue ultime pubblicazioni, tra cui un video satirico realizzato con intelligenza artificiale. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso i canali ufficiali e hanno suscitato reazioni di vario tipo.

Il generale Roberto Vannacci interviene dopo le tensioni nel capoluogo emiliano e rilancia la polemica politica. Nel mirino anche un presunto riferimento a dichiarazioni attribuite a un assessore del PD e le critiche ricevute per il suo recente video satirico realizzato con l’intelligenza artificiale. Dopo le immagini degli scontri avvenuti a Bologna, Roberto Vannacci torna all’attacco con una dura presa di posizione affidata ai propri canali social. Il fondatore di Futuro Nazionale sostiene che gli episodi di violenza rappresentino l’ennesima conferma di un clima di forte contrapposizione politica. “ La violenza è sempre a sinistra. E c’è chi si scandalizza per video palesemente irreali, di fantasia e satirici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Vannacci attacca dopo gli scontri di Bologna: “La violenza è sempre a sinistra”

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