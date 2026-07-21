Dopo gli scontri di Bologna, un esponente politico ha commentato sui social sostenendo che la violenza sia attribuibile principalmente alla sinistra. Ha aggiunto di attendere interventi da parte di figure di spicco del centrosinistra, citandole direttamente. Le dichiarazioni seguono le manifestazioni di piazza che hanno coinvolto gruppi di opposto orientamento politico, causando tensioni tra le parti. La polemica si inserisce in un clima di accesa discussione sulla natura degli eventi e le responsabilità.

Gli scontri di Bologna accendono lo scontro politico. Roberto Vannacci interviene con un duro post sui social, sostenendo che quanto accaduto rappresenti «l’ennesima dimostrazione che la vera violenza è a sinistra» e chiamando direttamente in causa i principali esponenti del centrosinistra. L’europarlamentare afferma di aspettarsi una condanna da parte del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Vannacci chiede inoltre che Schlein prenda provvedimenti nei confronti dell’assessore comunale di Bologna Lorenzo Pacini, accusandolo di aver pronunciato dichiarazioni che, a suo giudizio, richiamano l’uso della violenza politica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Roberto Vannacci attacca la sinistra dopo gli scontri di Bologna: «Ora aspetto Conte, Boldrini e Schlein»

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