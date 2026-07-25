La sfida del 2027? Si gioca al centro La versione di Merlo

Non è possibile fare alcun confronto concreto con il voto del 2022. E, come sempre capita da quando è decollata la cosiddetta seconda repubblica, le novità si moltiplicano ad ogni consultazione elettorale. Le minime percentuali di variazione dei partiti tra una elezione e l’altra che hanno caratterizzato la prima repubblica, sono sostanzialmente alle nostre spalle. Detto questo per onestà intellettuale e tornando all’oggi, non possiamo non evidenziare che c’è un aspetto che sovrasta tutti gli altri e che, di conseguenza, è destinato a segnare la prossima consultazione elettorale, quella che ci sarà l’anno prossimo. E il dato centrale è quella che si può tranquillamente definire come il tasso crescente di radicalismo e di estremismo dei due principali schieramenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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