La sfida del 2027? Si gioca al centro La versione di Merlo
Le elezioni del 2027 vedono un focus sul centro, senza paragoni diretti con il voto del 2022. Da inizio seconda repubblica, le novità nelle consultazioni elettorali sono frequenti e numerose, rendendo difficile tracciare confronti precisi tra le diverse tornate elettorali.
Non è possibile fare alcun confronto concreto con il voto del 2022. E, come sempre capita da quando è decollata la cosiddetta seconda repubblica, le novità si moltiplicano ad ogni consultazione elettorale. Le minime percentuali di variazione dei partiti tra una elezione e l’altra che hanno caratterizzato la prima repubblica, sono sostanzialmente alle nostre spalle. Detto questo per onestà intellettuale e tornando all’oggi, non possiamo non evidenziare che c’è un aspetto che sovrasta tutti gli altri e che, di conseguenza, è destinato a segnare la prossima consultazione elettorale, quella che ci sarà l’anno prossimo. E il dato centrale è quella che si può tranquillamente definire come il tasso crescente di radicalismo e di estremismo dei due principali schieramenti. 🔗 Leggi su Formiche.net
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