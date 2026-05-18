Bisceglie si prepara a sfidare il Di Liddo in una partita che potrebbe determinare la sua permanenza in categoria. La squadra locale cerca di conquistare i tre punti necessari per evitare di ricorrere ai supplementari, con l'obiettivo di mantenere la categoria al termine dei novanta minuti. Restano da capire chi sarà il giocatore in grado di fare la differenza durante la partita e aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo di salvezza. La sfida si svolgerà oggi sul campo di Bisceglie.

? Punti chiave Come può la Virtus evitare il rischio dei supplementari oggi?. Chi sarà l'uomo chiave per risolvere la sfida nei novanta minuti?. Perché la classifica avulsa ha costretto la squadra al playout?. Cosa deve fare il Real Siti per blindare la permanenza?.? In Breve Real Siti ha raggiunto 39 punti pareggiando 1-1 contro l'Apricena.. Virtus Bisceglie ha accumulato 42 punti nonostante la vittoria contro San Severo.. L'attaccante Caputo punta sulla tripletta segnata nell'ultimo turno della stagione regolare.. La terna arbitrale vede Francesco D'Erario, Tommaso Elia Morelli e Vincenzo Gramegna.. Alle ore 16:30 di questo pomeriggio, il campo del Di Liddo ospiterà la Virtus Bisceglie per un playout decisivo contro il Real Siti che vale la permanenza in Promozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, sfida decisiva al Di Liddo: si gioca la salvezza in campo

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