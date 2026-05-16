Recentemente si è parlato di come il populismo si manifesti anche attraverso il battutismo, un modo di usare l’ironia e le battute come strumenti politici e comunicativi. Un commentatore ha espresso l’opinione che questa tendenza rifletta una sorta di decadenza nei modi di fare politica, evidenziando come spesso si preferisca la battuta alla sostanza. La discussione si concentra sull’uso di questi mezzi come forma di espressione parlamentare e sulle implicazioni che questa scelta può avere nel rapporto tra politica e cittadini.

Chi voleva avere la certezza quasi scientifica del decadimento morale, progettuale e politico del Parlamento italiano – e quindi della credibilità dei partiti e dei loro rispettivi capi – poteva tranquillamente ascoltare il dibattito che c’è stato recentemente al Senato durante il question time con la premier Giorgia Meloni. Appunto, uno spettacolo decadente, inguardabile, inascoltabile. Una raffica di invettive personali, di insulti, di attacchi senza esclusione di colpi e, soprattutto, di battute. Le battute migliori e più pungenti – degne di un nobile ed antico bagaglino del grande ed indimenticabile Pippo Franco – hanno scandito il successo politico e mediatico di chi le ha pronunciate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La versione parlamentare del populismo? Il battutismo. L’opinione di Merlo

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