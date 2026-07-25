la samb saluta eusepi foggia su cultraro

La Samb ha ufficialmente rescisso il contratto con l’attaccante, in scadenza nel giugno 2027, riconoscendogli una buonuscita. Eusepi lascia così il club e firma per due anni con una squadra abruzzese appena promossa in Serie D. La separazione è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi. La nuova squadra di Cultraro, ex calciatore, ha annunciato l’accordo con il giocatore per il prossimo campionato.

La separazione tra Umberto Eusepi e la Samb è ora ufficiale. Risoluzione del contratto che scadeva il 30 giugno 2027 (riconosciuta una buonuscita all’attaccante) e accordo per i prossimi due anni con la Santegidiese, squadra abruzzese neo promossa in Serie D. La 37enne punta di Tivoli, invitata a giugno a trovarsi un’altra sistemazione e ufficialmente fuori dal progetto dalla settimana scorsa, lascia la Samb dopo due campionati da protagonista assoluto. 31 partite, 17 gol e 5 assist nella Serie D vinta nella stagione 2025-2026 e poi 38 partite, 10 reti e 3 assist nell’ultimo campionato di serie C. Beniamino della tifoseria, in queste settimane era stato seguito da diverse formazioni di Serie D, ma anche dall’Aurora Treia militante nel campionato di Eccellenza Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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