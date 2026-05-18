La Sambenedettese ha attualmente in rosa ventisei calciatori sotto contratto. Nei prossimi giorni si attende una decisione sulla loro permanenza, con colloqui già avviati tra il direttore sportivo e l'allenatore e i giocatori interessati. Tra i nomi più in evidenza ci sono Eusepi e Candellori, considerati i leader della squadra. La società sta valutando le varie posizioni e potrebbe apportare modifiche alla rosa in vista della prossima stagione.

Ventisei calciatori sotto contratto. Ma quanti ne resteranno alla Sambenedettese? Questo l’interrogativo cui con ogni probabilità verrà data una risposta in tempi brevi dal diesse Mussi e dal tecnico Boscaglia che hanno già iniziato i colloqui con le parti interessate. La sensazione è che non siano poi così numerosi i rossoblù che resteranno alla Samb anche nella prossima stagione agonistica. Sicuramente rimarranno i due portieri Cultraro ed Orsini con quest’ultimo che prima dell’infortunio occorsogli contro il Guidonia Montecelio era seguito con grande attenzione da formazioni di categoria superiore. Rientrano poi alla base i portieri Grillo e Zagaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Samb. Eusepi e Candellori: i trascinatori restano

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