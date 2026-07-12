Samb Orsini al Pineto? Piazza divisa su Eusepi
Il portiere della Sambenedettese, Orsini, sembra prossimo all’addio al club. Potrebbe trasferirsi al Pineto, squadra che gioca nello stesso girone di Serie C. La decisione sembra ormai presa, mentre la tifoseria è divisa sulla possibile partenza di Eusepi, altro giocatore coinvolto nelle trattative. La società non ha ancora ufficializzato nulla, ma le voci di mercato sono intense e continuano a circolare.
La Sambenedettese quasi ai saluti con Tommaso Orsini. Il portiere sembra destinato a lasciare il club rossoblù: per lui potrebbe aprirsi la strada che porta al Pineto, formazione che milita nello stesso girone di Serie C. Le parti sarebbero infatti al lavoro per trovare un’intesa e consentire all’estremo difensore di proseguire la propria carriera nel club abruzzese. Nelle scorse settimane si era già parlato di una probabile partenza di Orsini: i piani della società rossoblù sarebbero orientati verso la permanenza di Giovanni Cultraro, diventato di fatto il portiere titolare dopo l’infortunio subito dal compagno contro il Guidonia, lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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