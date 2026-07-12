Samb Orsini al Pineto? Piazza divisa su Eusepi

Notizia in breve

Il portiere della Sambenedettese, Orsini, sembra prossimo all’addio al club. Potrebbe trasferirsi al Pineto, squadra che gioca nello stesso girone di Serie C. La decisione sembra ormai presa, mentre la tifoseria è divisa sulla possibile partenza di Eusepi, altro giocatore coinvolto nelle trattative. La società non ha ancora ufficializzato nulla, ma le voci di mercato sono intense e continuano a circolare.