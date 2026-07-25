Crosetto offre incarico di consulente all’ex ministro ucraino Fedorov

Il ministro della Difesa ha annunciato di aver proposto un incarico di consulente all’ex ministro ucraino Fedorov. In un’intervista, il ministro ha confermato la proposta, senza fornire dettagli su eventuali accordi o tempi. Da settimane, in Ucraina si registrano proteste contro il governo, in particolare contro la rimozione del ministro della Difesa. La decisione ha suscitato reazioni e dibattiti pubblici nel paese.

Il ministro della Difesa Crosetto dice di aver offerto all’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov un incarico di consulente Nell’intervista a Crosetto, il giornalista Francesco Bei (la Repubblica) ricordava che in Ucraina da giorni ci sono proteste contro Zelensky perché ha rimosso il ministro della Difesa Fedorov. “Fedorov rappresenta l’innovazione, è uno di quelli che ha stravolto completamente le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all’Ucraina prima di resistere e poi di passare all’iniziativa – è stata la risposta di Crosetto – Gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania, in Francia: c’è una resistenza al cambiamento e c’è chi guarda avanti e ha capito che l’innovazione arriva a una velocità spaventosa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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