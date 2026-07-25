Pep Guardiola ha confermato di non essere interessato a diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana. La possibilità di vedere il tecnico spagnolo alla guida della squadra nazionale si era diffusa, ma lui ha dichiarato di non voler intraprendere questa strada. Nel frattempo, la panchina della nazionale italiana sembra essere in corsa per un altro allenatore, con Andrea Pirlo tra i nomi favoriti.

Pep Guardiola dice no alla Nazionale: Pirlo come potenziale ct. Roma, 20092020 – Le speranze di vedere Pep Guardiola alla guida della Nazionale italiana si sono svanite. La trattativa, portata avanti da Paolo Maldini e Leonardo, ha fatto sognare i tifosi, ma alla fine il tecnico catalano ha deciso di prendersi una pausa, dedicando tempo alla sua famiglia. Dopo anni intensi al Manchester City, Guardiola ha espresso la volontà di riprogrammare le priorità della sua vita, sottolineando l’importanza di trascorrere del tempo con i suoi cari, specialmente ora che il padre ha 95 anni. In una recente intervista, Guardiola ha affermato: “Voglio vedere molto di più i miei figli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guardiola prioritizza la famiglia, Pirlo favorito per la panchina della nazionale italiana.

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