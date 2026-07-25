Il presidente del Senato ha espresso dubbi sulla nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale, invitando a mantenere prudenza sulla decisione. Le prime reazioni politiche alla scelta non sono tutte positive, evidenziando un certo scetticismo sulla validità della scelta. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da altri rappresentanti istituzionali o enti sportivi. La decisione di affidare la guida tecnica a Pirlo ha suscitato discussioni tra le forze politiche.

Il presidente del Senato esprime dubbi sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, invitando alla prudenza sul nuovo corso azzurro Leprime reazioni politiche alla scelta diAndrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionalenon sono tutte improntate all’entusiasmo. A esprimere perplessità è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che, pur riconoscendo il valore dell’ex centrocampista da calciatore, definisce la sua nomina un salto nel buio e auspica che la decisione si riveli vincente. Interpellato dall’ANSA,La Russa ha scelto un tono prudente ma non ha nascosto i propri dubbi.“Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Russa frenato su Pirlo ct: dubbi sulla scelta per la Nazionale

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