La possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha suscitato polemiche sui social e sui giornali, con l’hashtag #Maldiniout” che si fa strada tra le discussioni. La notizia, ancora non ufficiale, ha già generato reazioni critiche, anche tra figure pubbliche, che hanno espresso dubbi o opposizione alla scelta. La decisione non è stata comunicata ufficialmente e il dibattito si concentra sulle conseguenze di questa eventuale nomina.

La probabile nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale non ha ancora preso forma sul campo, ma ha già aperto un fronte di polemiche. Dopo le perplessità espresse dal ministro dello Sport Andrea Abodi, nelle ultime ore sono arrivate le critiche del presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre gran parte della stampa italiana ha accolto con forte scetticismo la decisione di affidare la ricostruzione azzurra all’ex centrocampista. Intanto, sui social è esplosa l’ironia, con meme, hashtag e commenti tutt’altro che benevoli. La presa di posizione più pesante è quella di Ignazio La Russa. “Stimo Malagò, Leonardo e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa durissimo: “Che Dio ce la mandi buona”. Dai giornali ai social: è polemica per la scelta di Pirlo ct. E spunta già l’hashtag #Maldiniout

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