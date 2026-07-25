Durante la puntata di venerdì 24 luglio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha rivelato di aver avuto un flirt a Zanzibar. Ha mostrato un altarino in prima fila e ha commentato il fatto con ironia, senza ulteriori dettagli. La confessione ha sorpreso il pubblico, ma non sono stati forniti altri particolari sulla vicenda. Nessun altro concorrente o ospite è stato coinvolto in questa rivelazione.

Il gossip più inatteso della serata non riguardava nessun concorrente, ma il padrone di casa. Nella puntata di venerdì 24 luglio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha aperto ballando con una signora seduta in prima fila, per poi fingere di essere stato colto in flagrante: “Avete scoperto il mio altarino in prima fila, prima o poi ti beccavano i paparazzi, è una signora con cui ho condiviso dei bei momenti a Zanzibar”. Uno scoop (finto) durato il tempo di una risata, giusto per scaldare lo studio. Il resto della puntata, invece, ha avuto una sola protagonista: la sfidante Arianna, arrivata da Monte San Giusto, in provincia di Macerata, che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, fino a un bottino finale di 72. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Gerry Scotti.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti confessa il “flirt” di Zanzibar: “Avete scoperto il mio altarino in prima fila”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La ruota della fortuna, Gerry Scotti contro Samira: il gesto inaspettato davanti a tutti VIDEO

Notizie e thread social correlati

Clamoroso ribaltone a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: “Incredibile, l’avete regalata”Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 28 maggio, la nuova campionessa è arrivata al gioco finale dopo aver ottenuto un triplete.

La Ruota della Fortuna, polemica sull’orario di chiusura. Perché Gerry Scotti ha finito primaDurante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa lunedì 13 luglio 2026, il conduttore ha concluso lo show prima del previsto.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Raffaella torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, l'orgoglio di Gerry Scotti: Siamo la rappresentazione del massimo successo del programma nel mondo; La ruota della fortuna: La campionessa Raffaella alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, il venerdì 17 non aiuta i concorrenti. Gerry Scotti interviene: Vogliamo il sale di Samira.

#ascoltitv di giovedì #23luglio AD 2026, bene #LaRuotaDellaFortuna Estate, benino la Corsa in Giallo #TDF #LeTour #TeamEurope #RaiSport @LeTour x.com

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il 'vecchio flirt' svelato a inizio puntata: Avete scoperto il mio altarino in prima filaA La Ruota della Fortuna nella puntata di venerdì 24 luglio 2026 Gerry Scotti mostra una grande intesa con una signora del pubblico, è lui a svelare il motivo. libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti confessa il flirt di Zanzibar: Avete scoperto il mio altarino in prima filaNella puntata del 24 luglio de La Ruota della Fortuna la sfidante Arianna vince tutte le manche e chiude a 72.600 euro dopo la Ruota delle Meraviglie ... dilei.it