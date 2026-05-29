Clamoroso ribaltone a La Ruota della Fortuna Gerry Scotti | Incredibile l'avete regalata

Nella puntata de La Ruota della Fortuna del 28 maggio, la nuova campionessa è arrivata al gioco finale dopo aver ottenuto un triplete. Durante la puntata, il conduttore ha commentato con sorpresa un episodio che ha definito “incredibile”, riferendosi a una situazione in cui la concorrente ha ricevuto un regalo inaspettato. La finale ha visto un ribaltone improvviso, con la vincitrice che ha concluso la puntata con un risultato sorprendente.

Finale "truculento" per la puntata de La Ruota della Fortuna del 28 maggio, con un ribaltone clamorosa della nuova campionessa Giorgia, che arriva al gioco finale dopo un triplete impensabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Malore in diretta a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti interviene subito

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