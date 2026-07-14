Durante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa lunedì 13 luglio 2026, il conduttore ha concluso lo show prima del previsto. La decisione di terminare anticipatamente ha suscitato discussioni sui social media, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla motivazione. La trasmissione, che riprende la sua programmazione estiva, si è aperta con il consueto entusiasmo del conduttore, ma la fine anticipata ha generato commenti tra gli spettatori.

Nuova settimana, nuova puntata, ma anche nuova polemica social per La Ruota della Fortuna. Il game show di Gerry Scotti, in onda ieri, lunedì 13 luglio 2026, ha aperto i battenti della sua marcia estiva senza soste, con il conduttore che ha accolto il pubblico con la consueta verve. Un’introduzione che ha subito coinvolto i Fortuna Five, ribattezzati scherzosamente “una ventata di aria condizionata” dallo stesso Scotti, che non ha mai nascosto di amarli profondamente. Protagonista della serata la neo campionessa Federica, di Torino ma originaria di Sotto al Monte, paesino bergamasco che ha ispirato un aneddoto personale del conduttore legato alla propria infanzia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, polemica sull’orario di chiusura. Perché Gerry Scotti ha finito prima

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