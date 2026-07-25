La Roma vola in Messico | prima offerta per Israel Reyes ma il Club América dice no

La Roma ha inviato una prima offerta ufficiale al Club América per acquistare il difensore centrale Israel Reyes, nato nel 2000. Il club messicano ha però rifiutato la proposta, rendendo noto il suo diniego. La trattativa tra le due squadre resta aperta, ma al momento non sono stati annunciati ulteriori sviluppi.

La Roma guarda al Messico per la difesa. Il club giallorosso ha recapitato una prima offerta ufficiale al Club América per Israel Reyes, difensore centrale classe 2000. Lo riferisce il giornalista Gibrán Araige, di TUDN. La risposta, però, non è stata quella sperata. La proposta della Roma e il no del América. I vertici del club di Città del Messico considerano la cifra iniziale insufficiente. Troppo bassa, dicono, per lasciar partire un giocatore che evidentemente in patria viene valutato con attenzione ben diversa rispetto a quella con cui Trigoria ha aperto i giochi. Un primo muro, quindi. Non definitivo, però. I contatti restano aperti. Le due società continueranno infatti a parlarsi nei prossimi giorni, per capire se esista margine per avvicinare le rispettive posizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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