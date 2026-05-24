Napoli offerta choc dagli Usa | 2 miliardi per comprare il club De Laurentiis dice no

Un consorzio americano ha offerto 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli Calcio. Secondo fonti di “The Athletic” e “Marca”, l’offerta è stata presentata, ma il presidente del club ha rifiutato. Nessun dettaglio sulle eventuali risposte o trattative in corso. La proposta è considerata una delle più alte mai fatte per un club di calcio in Italia.

Sanità 4.0, Algoritmi in radiologia: carichi di lavoro ridotti dell’80% Un’offerta di 2 miliardi di euro per acquisire il NapoliCalcio. Secondo quanto riferito da “The Athletic” e riportato da “Marca”, un consorzio americano avrebbe presentato una super offerta per l’acquisizione della società partenopea. Il gruppo dietro l’operazione sarebbe Underdog Global Partners, che starebbe guidando le trattative per conto di un consorzio di investitori americani il cui obiettivo è quello di creare un ambizioso progetto che comprenda sia il club che le sue infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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