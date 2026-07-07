Una proposta di 45 milioni di euro è stata avanzata per l'acquisto di Greenwood, che ha già dato il suo consenso alla Roma. Tuttavia, il Marsiglia ha fatto sapere di chiedere 50 milioni. L’attesa si protrae, anche se il giocatore avrebbe già scelto di trasferirsi in Italia, preferendo la proposta giallorossa alle altre offerte provenienti da Turchia, Arabia Saudita e Spagna. La trattativa sembra vicina a una conclusione.

Un patto silenzioso con Gian Piero Gasperini e un’attesa che logora ma che presto, molto presto, potrebbe finire. Mason Greenwood ha già scelto il suo destino: l’eco dell’Olimpico e le frasi stimolanti del tecnico di Grugliasco valgono al momento più dei milioni del Fenerbahce, delle lusinghe dell’Arabia Saudita e della corte dell’Atletico Madrid. "Sei pronto a correre?", gli ha sussurrato Gasp nel corso di una delle telefonate segrete degli ultimi giorni. E l’esterno destro, senza esitare, ha risposto con un "sì" deciso che vale più di mille parole in questa fase così caotica di mercato dagli equilibri molto incerti. Ora, però, il tempo stringe, il raduno di Trigoria si avvicina e l’offerta della Roma, con il via libera dei Friedkin, deve spezzare le ultime catene che legano il giocatore all’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Greenwood dice sì alla Roma: pronta offerta da 45 milioni ma il Marsiglia ne chiede 50

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