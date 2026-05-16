Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il destino di Thijs Dallinga potrebbe essere influenzato dalla decisione di Santiago Castro di bloccare la trattativa. La notizia riguarda le strategie di mercato di un club italiano e si concentra sulle mosse di due giocatori coinvolti. Le voci circolano sui social network e si riferiscono a possibili sviluppi nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle dinamiche interne alla società e alle operazioni di mercato in corso.

Il futuro di Thijs Dallinga può cambiare insieme a quello di Santiago Castro. Perché se in estate dovesse arrivare l’offerta giusta per l’argentino, allora la dirigenza del Bologna potrebbe decidere di ripartire proprio dall’olandese, finora rimasto a metà tra investimento incompiuto e attaccante ancora tutto da scoprire. È uno scenario che a Casteldebole viene preso in considerazione con sempre maggiore attenzione. Castro continua infatti ad avere estimatori in Italia e all’estero e davanti a una proposta importante l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio, potrebbero scegliere di sacrificare il proprio centravanti titolare per finanziare il mercato e intervenire per rinforzare più reparti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Sarà Castro a bloccare Dallinga: la strategia del mercato del Bologna

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