Un gruppo di milionari residenti nel Regno Unito, tra cui il musicista Brian Eno e personaggi dello spettacolo come Gary Lineker e Richard Curtis, ha inviato una richiesta al nuovo premier. La richiesta riguarda un aumento delle tasse per le persone più ricche del paese. La proposta è rivolta a modificare il sistema fiscale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione.

Brian Eno e diversi volti noti dello showbiz britannico come Gary Lineker e Richard Curtis sono tra i numerosi milionari residenti nel Regno Unito che hanno avanzato una richiesta al nuovo premier Andy Burnham. Sono centoventi i milionari che si sono riuniti per firmare una lettera aperta indirizzata al nuovo primo ministro e leader del Partito Laburista, dopo che si è insediato al numero dieci di Downing Street all’inizio della settimana, in seguito alle dimissioni di Keir Starmer. L’iniziativa è promossa dall’associazione Patriotic Millionaires e vede i firmatari avanzare all’ex primo cittadino di Manchester un’insolita richiesta: “ Possiamo permettercelo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La richiesta di Brian Eno e un gruppo di milionari al nuovo Premier UK, Andy Burnham: “Aumentate le tasse per i più ricchi”

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