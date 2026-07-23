120 milionari britannici, tra cui ex calciatori, imprenditori e musicisti, hanno scritto al nuovo premier chiedendo di aumentare le tasse sui redditi più elevati. La lettera invita il governo a tassare di più le persone con patrimoni consistenti, sostenendo di poterselo permettere. La richiesta è stata firmata da figure note nel panorama britannico e rappresenta una richiesta diretta di modifica delle politiche fiscali attuali.

Dall’ex campione di calcio Gary Lineker all’imprenditrice Julia Davies fino al musicista Brian Eno. La richiesta di 120 milionari britannici al nuovo premier Andy Burnham è esplicita (e rovesciata): “Tassateci di più, possiamo permettercelo”. Gli oltre cento milionari fanno parte di Patriotic Millionaires, un gruppo che comprende imprenditori, star dello spettacolo e altri vip, e che già in passato aveva lanciato appelli simili. Quello che chiedono all’unisono nella lettera indirizzata a Burnham è che il loro patrimonio sia tassato di più: “Non parliamo di tasse più alte per chi lavora ogni giorno per il proprio reddito, ma per i più ricchi”. In particolare si riferiscono a quelli che percepiscono uno stipendio, ma ricavano la maggior parte del denaro da investimenti, obbligazioni e proprietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di 120 milionari britannici al premier Andy Burnham: “Facci pagare più tasse”

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