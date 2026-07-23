Tassateci | 120 milionari britannici chiedono più tasse al premier Andy Burnham

Notizia in breve

Un gruppo di 120 milionari britannici, tra cui ex calciatori e musicisti, ha inviato un manifesto al nuovo premier laburista chiedendo un aumento delle tasse sui redditi più elevati. La richiesta mira a finanziare i servizi pubblici e a ridurre le disuguaglianze sociali. La lettera è firmata da persone con patrimoni elevati che sostengono un prelievo fiscale più alto sui ricchi.