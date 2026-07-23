Tassateci | 120 milionari britannici chiedono più tasse al premier Andy Burnham
Un gruppo di 120 milionari britannici, tra cui ex calciatori e musicisti, ha inviato un manifesto al nuovo premier laburista chiedendo un aumento delle tasse sui redditi più elevati. La richiesta mira a finanziare i servizi pubblici e a ridurre le disuguaglianze sociali. La lettera è firmata da persone con patrimoni elevati che sostengono un prelievo fiscale più alto sui ricchi.
Un manifesto firmato da grandi patrimoni del Regno Unito, tra cui l'ex calciatore Gary Lineker e il musicista Brian Eno, chiede al neo-premier laburista un prelievo fiscale più alto sui ricchi per sostenere i servizi pubblici e combattere le disuguaglianze. "È tempo di costruire una Gran Bretagna migliore; è giunto il momento di tassare noi, i super ricchi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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