La Repubblica del Mali ha confermato il suo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Marocco, con particolare attenzione alla regione del Sahara Occidentale. La dichiarazione è stata resa recentemente, rafforzando così la posizione del Mali sulla questione territoriale legata a questa regione contesa.

La Posizione della Repubblica del Mali sul Sahara Occidentale. RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Recentemente, la Repubblica del Mali ha enfatizzato il suo sostegno all’integrità e alla sovranità territoriale del Marocco, in particolare riguardo la regione del Sahara Occidentale. Questo messaggio è stato ribadito nel comunico ufficiale rilasciato al termine della quarta sessione dell’Alta Commissione Congiunta per la Cooperazione tra il Marocco e il Mali, tenutasi a Bamako. Secondo l’agenzia di stampa marocchina “Map”, il Mali ha riconfermato la sua posizione a favore del Piano di Autonomia presentato dal Marocco come l’unica soluzione fattibile per risolvere questa controversia regionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Repubblica del Mali conferma il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Marocco.

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