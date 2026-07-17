Il Primo Ministro francese ha confermato a Rabat il sostegno della Francia alla sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale. Durante l'incontro, ha espresso chiaramente il supporto francese alla posizione del governo marocchino sulla regione. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli o precisazioni sul contenuto dell’appoggio.

Marocco: La Difesa della Sovranità sul Sahara da Parte della Francia. RABAT (MAROCCO) – In un importante incontro a Rabat, il Primo Ministro francese Sébastien Lecornu ha ribadito il fermo sostegno della Francia alla sovranità del Marocco sul Sahara. Questa posizione è stata espressa al termine della 15esima Riunione di Alto Livello (RHN) tra Marocco e Francia, un evento significativo che ha visto la partecipazione del Capo del governo marocchino, Aziz Akhannouch. Secondo l’agenzia di stampa Map, il Premier francese ha affermato: “Questa posizione, lo ripeto qui, è intangibile. Non varierà e, come sapete, ne traiamo tutte le conseguenze”. Questo rimarca l’importanza della relazione fra i due paesi e la stabilità politica della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francia conferma il sostegno alla sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale.

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