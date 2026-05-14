Diventare Insegnanti tutto su Conferma del docente di sostegno Più il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente alla newsletter

In questa settimana, la newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, dedica spazio alla conferma del docente di sostegno. Verranno fornite informazioni aggiornate su questa procedura e sulle modalità di iscrizione. La newsletter è disponibile gratuitamente e offre un riepilogo degli eventi più rilevanti della settimana nel settore dell’istruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui