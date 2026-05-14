Diventare Insegnanti tutto su Conferma del docente di sostegno Più il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente alla newsletter

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L’intervista di oggi Di Vincenzo Brancatisano Redazione Orizzonte Scuola La matematica che conta C’è un’estrema incertezza su come diventare insegnanti. La mia sensazione è che della scuola non interessi nulla a nessuno e che si fanno esperimenti a ca facebook