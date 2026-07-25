La Regione Piemonte ha stanziato 2,5 milioni di euro di fondi pubblici per sostenere la continuità dell’offerta sciistica durante la fase di costruzione di un nuovo resort extralusso. Il progetto prevede un investimento privato di 135 milioni di euro e la realizzazione di un complesso con 1000 posti letto. La somma pubblica è destinata a coprire i disagi causati dai lavori nel territorio.

Un contributo pubblico da 2,5 milioni per “garantire la continuità dell’ offerta sciistica del territorio durante la fase di sviluppo del nuovo polo turistico”, ovvero un resort extralusso da 1000 posti letto e 135 milioni di investimento privato. È l’impegno preso dalla Regione Piemonte che emerge da un emendamento inserito nel disegno di legge sull’assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, il provvedimento che serve ad aggiustare le previsioni di spesa in vista della “manovra” vera e propria. Il resort di lusso porterà il marchio Club Med e sorgerà a San Sicario, frazione del comune di Cesana Torinese, già teatro delle Olimpiadi invernali 2006 e tristemente nota per la pista da bob costata 110 milioni di euro e poi abbandonata, oggi in via di demolizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Regione Piemonte spende denaro pubblico per mitigare i disagi del cantiere del nuovo resort extralusso

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